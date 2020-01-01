الزمالك يكرم "طبيب الغلابة" على طريقته

محمد مشالي رحل عن عالمنا تاركًا ورائه دروسًا في العطاء

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تكريم الراحل محمد مشالي؛ الذي اشتهر باسم "طبيب الغلابة المصري"، عل طريقته الخاصة بعد رحيله عن عالمنا.

طبيب الغلابة وافته المنية أول أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 76 عامًا، وتم دفنه في مسقط رأسه بمدينة طنطا، وسط مئات من الأهالي التي خرجت لتشييع جثمانه.

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مجلس القلعة البيضاء قرر إطلاق اسم مشالي على المسجد الجديد بمقر النادي، تقديرًا لما قدمه الطبيب الراحل طوال مسيرته.

وكان من قبل قد قرر مرتض منصور تقديم طبيب الغلابة عن طريق منحه العضوية الشرفية، خاصةً وأنه ينتمي إلى الزمالك.

يذكر أن وفاة طبيب الغلابة أحدثت صدًا واسعًا بالوطن العربي بأكمله، خاصة مع انتشار قصته قبل أشهر قليلة من وفاة، وتحديدًا في رمضان الماضي بعد ظهوره في أحد البرامج رافضًا الحصول على أي مساعدة، لتوسيع عيادته، مفضلًا البقاء في عيادته الصغيرة وخدمة الفقراء بمقابل مادي صغير.