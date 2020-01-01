شيكابالا: مصطفى فتحي أهم صفقات الزمالك

كورونا حال دون عودة مصطفى فتحي للمباريات

أشاد محمود عبد الرزاق "شيكابالا"؛ قائد الزمالك، بزميله مصطفى فتحي، مؤكدًا أنه يحدث الفارق في أي فريق يلعب له، معربًا عن سعادته بعد اكتمال شفائه من الإصابة.

صاحب الـ25 عامًا غاب عن الملاعب لمدة عشرة أشهر قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات في أواخر نوفمبر من العام الماضي، إلا أن الظروف لم تساعده للمشاركة بصفة أساسية.

ولم يظهر فتحي سوى في 12 مباراة فقط بالموسم الحالي في مختلف البطولات، لم يسجل خلالها أي أهداف.

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وقال شيكا، خلال تصريحاته عبر قناة القلعة البيضاء: "عودة مصطفى من الإصابة هي أفضل ما حدث بالفريق في الموسم الحالي وأهم صفقة للزمالك في الموسم، لكن الظروف لم تخدمه على إثر التوقف، فلم يشارك في المباريات، لكن بعد عودة النشاط سيقود الفريق".

وأضاف: "وقوف مصطفى فتحي على قدمه يحدث الفارق في أي نادٍ، وسيخدم الزمالك ومنتخب مصر، وحاليًا هو فاكهة الزمالك".

يذكر أن الدوري المصري متوقف حاليًا وحتى منتصف شهر إبريل المقبل، على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف بلاد العالم.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد فترة الإيقاف، التي كان من المقرر أن تنتهي في 29 من مارس الجاري إلا أن الوضع العام لانتشار الفيروس استدعى تمديد التجميد.