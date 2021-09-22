رسميًا .. تقليص عقوبة شيكابالا وتصرف غريب خوفًا من الجمهور

رفض رفع الإيقاف عن حازم إمام

أصدرت لجنة الاستئناف برئاسة عادل الشوربجي، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قراراتها بشأن التظلمات التي تقدم بها نادي الزمالك، بشأن أحداث الاحتفال بدرع الدوري.

الفارس الأبيض كان قد توج بطلًا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه، قبل نهاية الموسم بجولة واحدة، متفوقًا بفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي "الأهلي".

ماذا حدث في الاحتفال بالدوري؟

خلال الاحتفال بتسليم الزمالك درع الدوري في الجولة الأخيرة من الموسم، شهدت المراسم فوضى كبيرة من قبل لاعبي الأبيض، وأعضاء اللجنة الثلاثية المسيرة لأعمال الجبلاية..

البداية كانت برفض أعضاء اللجنة دخول أقارب اللاعبين إلى أرض الملعب، وهو ما أغضب محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ قائد الفريق، والذي لم يحضر مراسم تسليم الدرع.

دخل شيكا في نقاش حاد مع أحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة الثلاثية، موجهًا له عبارة: "أنت أهلاوي"، في إشارة لاتهامه بالسعي لتخريب ليلة التتويج، وهو ما أغضب مجاهد.

على إثرها، قررت لجنة الانضباط، بعدها بأيام، إيقاف شيكا لمدة ثمانية أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه، بخلاف عدة قرارات أخرى.

وشهدت الاحتفالات كذلك سب جماعي من الحاضرين من الجماهير للنادي الأهلي ورموزه.

ما هي قرارات لجنة الاستئناف الجديدة؟

الزمالك تقدم بثلاثة تظلمات ضد قرارات اللجنة، التي شملت شيكا واللاعب حازم إمام، بجانب غرامات أخرى على القلعة البيضاء.

وجاءت قرارات اللجنة كالتالي:

- قبول تظلم الزمالك شكلًا ورفضه موضوعًا، بشأن القرار الصادر عن لجنة المسابقات بتغريمه 100 ألف جنيه، نظرًا للسباب الجماعي، و100 ألف جنيه أخرى نظرًا لنزول أعداد زائدة إلى أرض الملعب أثناء الشوط الثاني.

- تخفيض غرامة حازم إمام من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف، مع الإبقاء على إيقافه لمدة أربع مباريات، نظرًا للسلوك غير الرياضي.

- تقليص فترة إيقاف شيكابالا من ثمانية أشهر إلى ثماني مباريات، وتخفيض غرامته من 500 ألف إلى 250 ألف، وذلك بعد الإطلاع على ما تضمنه تقريري حكم المباراة ومراقبها.

كيف تصرف الاتحاد خوفًا من الجماهير؟

هذه القرارات مؤكد ستنال إشادة جمهور القلعة البيضاء، فكانت هناك اعتراضات كبيرة على إيقاف قائد الفريق لمدة ثمانية أشهر كاملة.

لكن ربما ستفتح النار على أعضاء اللجنة، نظرًا لتقليص العقوبة بشكل كبير، مما يوجه للجنة الانضباط اتهامات بعدم دراسة الأمر من البداية جيدًا، بخلاف الانتقادات التي سيوجهها جمهور الأهلي للاتحاد، نظرًا لسب ناديهم خلال الاحتفالية.

وعلى إثر الخوف من رد فعل الجمهور، قام الحساب الرسمي لاتحاد الكرة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بغلق التعليقات أمام الجماهير على تغريدة إعلان القرارات.

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