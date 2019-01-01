ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي

تعرف على قائمة الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، عن قائمة فريقه لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز، حازم إمام، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد عنتر، يوسف إبراهيم أوباما، أشرف بن شرقي، شيكابالا، إسلام جابر، كريم بامبو.

الهجوم: مصطفى محمد، عمر السعيد.

قائمة الزمالك لمباراة ديكيداها الصومالي بدوري ابطال افريقيا. 📝⚽️ pic.twitter.com/NLUjRGSKls — SC (@ZSCOfficial) August 23, 2019

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بسبعة أهداف دون رد، ليضع قدمًا في دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.