رسميًا - الاتحاد الأفريقي يحدد ملعب مواجهتي الزمالك أمام ديكاداها الصومالي

القاهرة تستضيف مواجهتي الفارس الأبيض بدور الـ64

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت، خطابًا رسميًا لمجلس إدارة نادي الزمالك، لإخطاره بملعب مواجهتي الفريق أمام ديكاداها الصومالي.

الفارس الأبيض يلاقي الفريق الصومالي في 11 من أغسطس الجاري، على أن يقام الإياب في أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر نفسه، ضمن دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أن كاف أخطره أن ملعب بتروسبورت بالقاهرة، سيستضيف لقاء الذهاب في تمام الساعة العاشرة مساء.

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وأكد موقع الزمالك أن الاتحاد الأفريقي وافق كذلك على أن يستضيف الملعب نفسه لقاء الإياب، بطلب من الفريق الصومالي.

يذكر أن الأبيض يدخل المباراة تحت قيادة فنية مؤقتة بجهاز فني يترأسه طارق يحيى، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وكان الزمالك قد أقال مدربه خالد جلال عقب خسارة القمة 118 أمام الأهلي بهدف وحيد، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، بجانب خسارة لقب الدوري لصالح الأحمر بفارق ثماني نقاط.