بنشرقي: دوري الأبطال يظهر قدراتي وتجربتي مع الزمالك تشبه الوداد

المغربي يتحدث عن نهائي القرن المنتظر أمام الأهلي

أكد المغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك، أن نهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر بمثابة تحدٍ خاص له، مشددًا على صعوبة مواجهة الأهلي وأنها مباراة خارج الحسابات.

الفارس الأبيض يستضيف الشياطين الحمر غدًا الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في نهائي القرن.

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المزيد من الفرق

وقال بنشرقي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "لدي خبرات كبيرة من اللعب لمدة عام ونصف لصالح الوداد المغربي، حقق خلالها الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، ثم بعد ذلك انتقلت إلى الهلال السعودي، كانت فترة جيدة أيضًا، قبل تجربتي الرائعة في أوروبا، والآن أمامي تحدي دوري الأبطال الإفريقي فهو البطولة المفضلة لي، أحب أن أظهر قدراتي خلال مثل هذه البطولات".

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وأضاف: "أعيش فترة جيدة للغاية مع الزمالك مثل التي قضيتها بالوداد، فعندما تلعب لمثل هذه الفرق الكبيرة فإن ذلك يجعلك تظهر أفضل ما لديك".

المغربي اختتم: "مواجهة الأهلي صعبة للغاية، كل شيء وارد بها، لكنني على المستوى الشخصي أريد تحقيق اللقب، لأنني أحب التحديات واللعب ضد الفرق الكبيرة".

يذكر أن الزمالك تأهل للنهائي بالفوز أمام الرجاء المغربي برباعية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما صعد الأهلي على حساب الوداد المغربي بهزيمته بخماسية مقابل هدف وحيد في مجموع المباراتين.