كارتيرون: واجهنا دجلة بإحباط وعدم تركيز وغياب طارق حامد أثر علينا

الزمالك تعادل مع دجلة وأصبح بعيدًا عن الصدارة بفارق 11 نقطة

اعترف الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، بتأثر فريقه بغياب لاعب الوسط طارق حامد، موضحًا أنه لقى صعوبة شديدة في مواجهة وادي دجلة.

الفارس الأبيض خسر نقطتين بتعادله أمام دجلة بهدف لكل منهما، على ملعب السلام، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

وقال كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "خضنا مباراة صعبة أمام فريق قوي، وما زاد من صعوبتها أننا قبلها واجهنا مازيمبي الكونغولي، ووقتها فقدنا الرتم السريع الذي نتميز به، بجانب أن التعادل مع مازيمبي أصابنا بحالة من الإحباط، لذلك كان من الصعب أن نواجه دجلة ونحن محبطون".

وأضاف: "اليوم لم يكن يومنا، لم نكن في حالة تركيز بعد خوض مباراة إفريقية كبيرة، استهلكت جزء كبير من طاقتنا، لذلك لم نكن قادرين على التركيز في لقاء دجلة".

الفرنسي اختتم: "ما حدث طبيعي، أي فريق في العالم يمر بحالة تراجع، بجانب أننا تأثرنا بغياب طارق حامد، ففقدنا قائد من الناحية البدنية والتكتيكية، مما أدى لفقداننا جزء من قوتنا".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة 25 في المركز الثالث، بفارق 11 نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، أما دجلة فيأتي في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.