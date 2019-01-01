استبعاد شيكابالا وعودة زيزو لقائمة الزمالك استعدادًا لجينيراسيون فوت

الفارس الأبيض توج مؤخرًا بطلًا لكأس مصر، ويعود بعد أيام للمنافسة الأفريقية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الصربي ميتشو؛ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لملاقاة جينيراسيون فوت السنغالي، ضمن ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة من المقرر أن تقام في 14 من الشهر الجاري، بالسنغال، على أن يُقام لقاء العودة أحد أيام 26 أو 27 أو 28 من الشهر نفسه.

وشهدت القائمة استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إثر تعرضه للإصابة في اللقاء الأخير أمام بيراميدز بكأس مصر، بينما يعود أحمد سيد "زيزو" بعدما غاب عن لقاء الكأس، للإيقاف المحلي.

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وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

في الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

في الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمد عنتر – أشرف بنشرقي – كريم بامبو.

في الهجوم: خالد بو طيب – مصطفى محمد – عمر السعيد.

يذكر أن الفارس الأبيض كان قد صعد لدور الـ32 بعدما تغلب في دور الـ64 على ديكاداها الصومالي بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.