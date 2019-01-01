"حال الصعود" - احذر يا زمالك! الأهلي وسموحة ضحايا زيسكو

مجموعة خادعة للفارس الأبيض، إذا تمكن من خطف بطاقة التأهل من جينيراسيون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

مجموعة خادعة تنتظر الزمالك في دوري أبطال أفريقيا - حال تأهله - ربما توقع البعض أن مازيمبي هو أقوى ما فيها، ويمكن للأبيض أن يصعد رفقته، لكنهم لا يعلموا شيء عن زيسكو الزامبي.

حتى الآن الأبيض لم يحسم صعوده إلى دور المجموعات، فبعد أن تلقى الهزيمة في ذهاب دور الـ32 أمام جينيراسيون فوت السنغالي بثنائية مقابل هدف وحيد، انسحب الفريق السنغالي من الإياب، وقرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة في 24 من الشهر الجاري، ليبقى حتى الآن الموقف غامض بالنسبة لكلا الفريقين.

الفائز منهما تنتظره مجموعة تضم مازيمبي وزيسكو وأول أغسطس الأنجولي، وبتخصيص الذكر على الزمالك، فبعدما استطلعنا موقفه من لقاء مازيمبي (طالع التفاصيل)، دعونا نتحدث عن زيسكو، كون أول أغسطس لم يسبق له مواجهة أي فريق مصري من قبل.

زيسكو رغم أنه ليس صاحب تاريخ كبير بدوري أبطال أفريقيا إلا أنه يترك بصمته في كل مرة يواجه بها فريق مصري، حتى أصبح له ضحيتين هما الأهلي وسموحة.

البداية كانت بدور الـ16 في دوري الأبطال عام 2011، ووقتها خطف الأهلي بطاقة التأهل لدور الـ8 بصعوبة، بعدما تعادلا سلبيًا في الذهاب بزامبيا ثم فاز الأحمر في الإياب بهدف وحيد، سجله محمد بركات في الدقيقة 66.

اللقاء بين الأهلي وزيسكو تجدد في دور المجموعات عام 2016، وهنا كانت خسائر الأهلي أكبر، حيث تلقى الهزيمة خارج أرضه بنتيجة 3-2، وحتى على أرضه لم يفز، فتعادلا 2-2.

آخر المواجهات كانت بين الفريق الزامبي وسموحة السكندري بمجموعات عام 2017، وكالعادة خسر الفريق السكندري بزامبيا 1-0، ثم تعادلا إيابًا 1-1.