الزمالك: جروس رفض حضور الجمهور المران قبل القمة وحددنا موعدًا جديدًا

القرار قرار جروس واللاعبين قبل مواجهة الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن رئيس نادي الزمالك رفض السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، فتح المران أمام الجماهير، لمؤازرة اللاعبين قبل لقاء القمة 117 أمام الأهلي.

الزمالك يستعد لملاقاة الأهلي في القمة 117، في 30 من مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال اجتماعه باللاعبين مساء أمس الأربعاء: "قدامى الزمالك عرضوا عليّ فتح المران أمام الحضور الجماهيري من أجل دعمكم قبل لقاء الأهلي، والقرار بأيديكم أنت وجروس".

في بيان رسمي - الزمالك يرد على أزمة كهربا مع رئيس النادي

وأضاف: "ورائكم جماهير بالملايين، إذا رأيتم أن حضورهم للمران سيكون شيئًا إيجابيًا لكم فسنفتح الملعب أمامهم اليوم الخميس، وإذا رأى المدرب أن حضورهم سيكون عاملًا سلبيًا فسنصرف نظر عن الأمر".

رئيس الزمالك تابع: "إذا وافقت فسنقوم بعمل منصة لكم للوقوف عليها، لتجنب تعرض أي منكم لأذى، القرار قراركم، وننتظر منكم الرد في الملعب".

وفي نهاية تصريحاته كشف عن رفض جروس حضور الجمهور المران: "اعتذر لجمهور الزمالك، لأن المدرب رفض فتح التدريب لهم قبل القمة، لكن أعدهم بفتح الملعب لهم يوم الإثنين المقبل بعد المباراة".

يذكر أن الفارس الأبيض يتصدر جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الشياطين الحمر، أصحاب الوصافة.