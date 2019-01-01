حمدي النقاز: ما يقوله مرتضى منصور كذب وافتراء، وتلك هي الحقيقة

أزمة كبيرة في البيت الأبيض

رد حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق على تصريحات رئيس النادي مرتضى منصور حول حصوله على مستحقاته كاملة، واصفًا حديث الرئيس بالكذب والافتراء.

الظهير الأيمن التونسي كان قد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد لتاخر مستحقاته المالية، وقد نفى مرتضى منصور هذا الأمر مؤكدًا أن النقاز حصل على كامل مستحقاته ورواتبه.

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وكتب النقاز عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في إنستجرام "للتوضيح والرد على مرتضى منصور، أنا منذ عامين وأنا أتقاضى راتبي لشهر ولا أتقاضاه لـ3 أشهر أخرى، تحملت وصبرت احترامًا للجماهير، وحين خرجت على الإعلام للتأكيد على استلامي مستحقاتي كاملة كان ذلك بطلب من رئيس النادي وذلك لم يكن حقيقيًا لأني وقتها لم أكن قد استلمت أي مليم منذ 4 أشهر".

وأكمل النقاز مؤكدًا أنه حاول التواصل مع المسؤولين حين حدثت مشكلة المدرسة مع ابنته لكن لم يتجاوب معه أحد، متمًا حديثه بالقول "كل الكلام الذي نُسب إلي من مرتضى منصور كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة، شكرًا لتفهمكم".

يُشار لأن حمدي النقاز انضم للزمالك خلال يناير 2018، وقد تُوج مع الفريق الأبيض بلقبي كأس مصر وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري، إذ ستقام المباراة مساء غدٍ الخميس.