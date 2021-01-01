باتشيكو: مرتضى منصور يذكرني بوالدي ولو عاد بي الزمن لن أكرر ما فعلته معه

مدرب الزمالك يتحدث عن ولايته الأولى

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، حول كواليس رحيله عن الفارس الأبيض في ولايته الأولى، مؤكدًا أنه لم يكن يمتلك وقتها الخبرة الكافية للتعامل مع الموقف.

البرتغالي كان قد قاد الأبيض من قبل خلال الفترة من أكتوبر 2014 وحتى ديسمبر من العام نفسه، قبل أن يرحل بعد الهزيمة أمام إنبي في الدوري المحلي.

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وقال باتشيكو، حول هذه الفترة، خلال تصريحاته ببرنامج "أوضة اللبس": "في ولايتي الأولى مع الزمالك جئت والفريق في مركز متأخر بجدول الترتيب، لكنني لم أهتم بهذه النقطة، عملت مع اللاعبين على تطبيق فلسفتي، وهم ساعدوني على ذلك سريعًا، مما سهل الأمور كثيرًا، فحققنا النتائج الجيدة، لأنهم كان لديهم رغبة في النجاح وأنا كنت أود مساعدتهم على العودة بصورة أفضل، بالفعل حققنا انتصارات ولم ننهزم إلا في مباراة وحيدة أمام إنبي".

وأضاف: "وقتها الحكم في مباراة إنبي لم يكن جيدًا، وحدث خلاف بيني وبين مرتضى منصور ورحلت، لكنني أعتقد أنه لم تكرر الموقف لن أكرر ما فعلته ولن أرحل، وأشكر مرتضى على ثقته بي وتعاقده معي مرتين، أنا أحبه كثيرًا، فشخصيته تذكرني بوالدي، ولم تحدث بيننا خلافات كارثية".

البرتغالي تابع: "منذ أن رحلت بالمرة الأولى عن الزمالك كنت أتابع الفريق بانتظام، لأنني كنت أشعر أنني سأعود لقيادته من جديد، لإكمال ما بدأته، وبالفعل كان أمير مرتضى وأحمد مرتضى يحدثاني كل شهر منذ رحيلي للعودة للعمل بالنادي".

يذكر أن باتشيكو عاد لقيادة الأبيض من جديد في سبتمبر 2020، وتستمر مهمته حتى الآن، ومنذ ذلك الحين قاده في 17 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 3، وفاز في اثنتين.