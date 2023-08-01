"الزمالك أهدر انتصارًا سهلًا، الأهلي كان سيهزم الشباب 8-0"

خسر الزمالك أمام الشباب السعودي مساء أمس في ثاني جولات دور المجموعات من كأس الملك سلمان العربية بهدف نظيف سجله إيفر بانيجا من ركلة جزاء أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا كبيرًا من الجانب المصري.
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023
أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق قلل كثيرًا من قوة الفريق السعودي، مشيرًا إلى أنه أسوأ من الاتحاد المنستيري الذي هزمه الزمالك بالأربعة في المباراة الأولى، ومؤكدًا أن الأهلي كان سيفوز عليه بنتيجة 8-0.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الريموننتادا" مع النجم المعتزل أحمد حسام ميدو "الزمالك أضاع انتصارًا سهلًا جدًا، الشباب فريق ضعيف بدنيًا وغير جاهز أبدًا، الشباب أسوأ من الاتحاد المنستيري الذي هزمه الزمالك في الجولة السابقة".
أضاف "لا يوجد مبرر لتلك العصبية الزائدة للاعبين، المباراة سهلة والمنافس ضعيف، الأهلي المصري لو واجه الشباب سيهزمه 8-0، فريق ضعيف بالفعل وغير جاهز لخوض تلك المواجهة".
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
يُشار إلى أن الزمالك سيُواجه النصر في مباراة حاسمة لحسم موقفه من التأهل لدور الـ8 في الجولة الختامية لدور المجموعات، ويتصدر النصر والشباب المجموعة بـ4 نقاط لكل منهما فيما يتواجد الفريق المصري ثالثًا بـ3 نقاط وأخيرًا الاتحاد المنستيري دون أي رصيد وقد خرج من الحسابات تمامًا.