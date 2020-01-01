رسميًا .. وزارة الصحة المغربية تمنع الرجاء من السفر إلى مصر لمواجهة الزمالك

تقارير تؤكد تأجيل مواجهة النسور والفارس الأبيض

أرسلت وزارة الصحة المغربية رسميًا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، خطابًا إلى إدارة نادي الرجاء، تخطره خلاله بمنعه من السفر إلى مصر.

بعثة النسور كان من المقرر أن تطير إلى القاهرة اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الزمالك، في 24 من الشهر الجاري، بإياب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضًا | صورة | الرجاء يُعلن خضوع سفيان راحيمي لعملية جراحية بعد إصابته أمام الزمالك

المزيد من الفرق

وحال إصابة تسعة من لاعبي الأخضر بفيروس كورونا المستجد، دون قدرة السلطات على السماح لهم بمغادرة البلاد، خوفًا من تفشي الفيروس.

وأخطرت وزارة الصحة النادي المغربي بدخول الفريق بالكامل في فترة حجر صحي مدتها أسبوع كامل، على أن يخضع كافة أعضاء الفريق من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية لمسحة ثانية بعد مرور المدة المحددة، للتأكد من سلامة الجميع.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن مصدر موثوق بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" أكد أنه تقرر تأجيل مواجهة النسور والفارس الأبيض، لما بعد نهاية فترة الحجر الصحي للاعبي الأول.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين أقيم في 18 من الشهر الجاري، على المركب الرياضي لمحمد الخامس، وفاز به الضيوف بهدف وحيد، سجله المغربي أشرف بنشرقي.