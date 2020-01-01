أخبار الزمالك اليوم | اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية بسبب كهربا والنقاز

عمرو زكي يختار الزمالك لو عاد به الزمن

قال عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه لو عاد به الزمن للخلف سيختار التوقيع لنادي الزمالك، وسيختاره 1000 مرة، ولن يختار نادي الأهلي، وذلك ليس تقليلاً من الأحمر، ولكنه هذه رغبته.

ناصر منسى يكشف مفاوضات الأهلي والزمالك

أكد ناصر منسي لاعب نادي بيراميدز، المعار لصفوف نادي طلائع الجيش، إن الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات للحصول على خدماته خلال فترة تواجده بنادي الداخلية.

وتابع: "نادي الأهلي تراجع عن إتمام التعاقد معي، ونادي الزمالك كان الأقرب لإتمام التعاقد، لكن إدارة نادي الداخلية اختلفت مع مسؤولي الأبيض، وهو ما عطل الصفقة".

الزمالك يبحث عن حقوقه

أعلن الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "الزمالك اليوم" بأن نادي الزمالك سوف يتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية خلال الفترة المقبلة من أجل حفظ حقوقه في العديد من القضايا.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك : "أعلن أن النادي سوف يتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية في عديد من القضايا الفترة المقبلة بخلاف حمدي النقاز وكهربا من أجل حفظ حقوق النادي العريق."

مرتضى منصور ينتقد ممدوح عباس

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، التصريحات التي أدلى بها ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق بشأن استئناف بطولة الدوري المصري.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية إن عباس ليس له أي صفة أو صلة بنادي الزمالك -بعد شطب عضويته- فكيف يتحدث عن موقف بطولة الدوري.