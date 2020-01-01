أخبار الزمالك اليوم | جروس يتذكر الكونفدرالية والرجاء يحدد مصير أحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 17 مايو 2020 ..

جروس: تحقيق الكونفدرالية مع الزمالك كان شيئًا مذهلًا

أكد كريستيان جروس، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والأهلي السعودي، على أن أغلى الألقاب التي حققها في تاريخه، هو أول لقب حققه، بالإضافة إلى كأس الكونفدرالية مع الفريق الأبيض.

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جروس قاد الزمالك للتتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية العام الماضي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية، بركلات الجزاء الترجيحية. " اقرأ التفاصيل "

وليد الكرتي: خسارة الوداد من الزمالك الأسوأ في تاريخي

أكد وليد الكرتي، لاعب نادي الوداد البيضاوي المغربي، على أن خسارة فريقه أمام الزمالك برباعية، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016، هي أسوأ ذكرى في مشواره مع فريقه.

وقال الكرتي خلال تصريحات لموقع "لو 360 سبور" المغربي: "دخلنا المباراة وكأننا نواجه فريق في الدوري المحلي، ولم نعط للمباراة قيمتها الحقيقية، وكنا نلعب مواجهة دوري أبطال إفريقيا كمباراة عادية، وكانت النهاية بالنسبة لنا". " اقرأ التفاصيل "

الرجاء المغربي ينفي مفاوضاته مع الزمالك لضم حميد أحداد

نفى جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، كل ما تردد حول مفاوضات ناديه مع إدارة الزمالك للحصول على خدمات حميد أحداد بعد نهاية إعارته.

الزيات قال خلال تصريحات لموقع "لو 360 سبورت" المغربي: "التجديد مع محسن متولي سيكون أسهل من التفاوض مع حميد أحداد".

يامن بن ذكري: الشعب التونسي يتابع الدوري المصري بسبب معلول وساسي

أكد يامن بن ذكري، مدافع نادي الزمالك السابق، على أن الشعب التونسي يتابع الدوري المصري جيدًا، خاصة الأهلي والزمالك، بسبب علي معلول لاعب الأحمر وفرجاني ساسي لاعب الأبيض.

لاعب الزمالك السابق قال خلال تصريحات إذاعية: "كنت أول تونسي في الدوري المصري، وبعدها تعاقد الأهلي مع أنيس بوجلبان والزمالك مع وسام العابدي".

وواصل: "الشعب التونسي يتابع أخبار الدوري المصري ونجومه، خاصة الأهلي والزمالك، لأنهما يمتلكان نجومًا من تونس مؤثرين، سواء فرجاني ساسي لاعب الزمالك أو علي معلول لاعب الأهلي".