أخبار الزمالك اليوم | كارتيرون يحسم مصير فتوح وترشيح كاسونجو لبيراميدز

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 20 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 20 مايو 2020 ..

ترشيح مهاجم الزمالك لبيراميدز

تلقت إدارة بيراميدز، ترشيحات لضم الكونغولي كاسونجو كابونجو، مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل غموض موقفه مع ناديه، في الموسم المقبل.

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وتم ترشيح المهاجم الكونغولي من جانب بعض الوكلاء للانتقال إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.

كارتيرون يحسم مصير أحمد فتوح

كشف تقارير صحفية مصرية أن إدارة النادي أحالت ملف أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق والمعار إلى سموحة السكندري، إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وترغب إدارة النادي في حسم القرار النهائي الخاص باللاعب سواء بعودته إلى صفوف الفريق أو استمرار إعارته، خاصة أن اللاعب يمتلك الكثير من العروض.

أمير مرتضى ينقل رسالة خاصة للاعبين

تواصل أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مع لاعبي الفريق، بشأن المستحقات المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وأكد أمير مرتضى للاعبين أن المستحقات المالية الخاصة بهم سيحصلون عليها في الوقت الذي جرى تحديده من قبل مجلس الإدارة، خاصة أن خزينة النادي تنتظر أموال الاشتراكات بجانب قيمة الإيجار الخاصة بالمحلات الموجودة في سور النادي.

حسين بن عيادة : لم أتلق عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك

قال حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة، "إنه شرف كبير لي الانتقال إلى نادي الزمالك، مع بداية الموسم الجديد".

وواصل اللاعب في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2"، مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج "جمهور الثالثة": "لا توجد أي اتصالات رسمية معي من قبل نادي الزمالك أو الأهلي".