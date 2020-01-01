أخبار الزمالك اليوم | هاني سعيد ينفي مفاوضات عودة عمر جابر

هاني سعيد ينفي مفاوضات الزمالك لضم عمر جابر

نفى هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز وصول أي عروض من أجل الحصول على خدمات أي لاعب من صفوف الفريق، مُشيرًا إلى أن الهدف الأساسي للنادي هو المشاركة بدوري أبطال إفريقيا والمنافسة على كل البطولات.

وأضاف هاني سعيد تصريحاته قائلًا :"الزمالك يريد التعاقد مع عمر جابر ؟ لا، هذا أيضًا لم يحدث، وبشكل عام، لم يتفاوض أي نادي بشأن أي لاعب من فريقنا".

أحمد كابوريا : اللعب بقميص الزمالك شرف

صرح أحمد كابوريا لاعب الزمالك المعار لطلائع الجيش بأن ارتداء قميص الزمالك شرف له، قائلًا أن مسئول من الأهلي أجرى اتصالات معه فقط أثناء اللعب في المصري.

وقال كابوريا في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "خلال فترة تواجدي داخل النادي لم أحصل على الفرصة وعندما استبعدني المدير الفني من مباراة المنيا في كأس مصر قررت أنني أرغب في الرحيل."

النجم الساحلي ينفي مفاوضات الزمالك لضم كشريدة

أوضح قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي حقيقة انتقال وجدي كشريدة، لاعب الفريق إلى الزمالك.

وقال قيس عاشور في تصريحاته لقناة أون تايم سبورت تو :"لم نستلم أي عرض رسمي بشأن رغبة أي نادي سواء الزمالك أو غيره للتعاقد مع وجدي كشريدة، ولم ندخل في أية مفاوضات بشأن ذلك، وعمومًا سوق الانتقالات في تونس لن ينطلق قبل شهر أكتوبر المقبل".