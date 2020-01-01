أخبار الزمالك اليوم | تحديد موقف أزارو ونفي بيع عواد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 11 مايو 2020 ..

تقارير: أشرف بن شرقي حائرًا بين الزمالك والعروض الأوروبية

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن أشرف بن شرقي، جناح فريق نادي الزمالك، محتار خلال الوقت الحالي، بعد تلقيه عروضًا تركية ويونانية، التي ترغب في ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. " اقرأ التفاصيل "

رئيس الزمالك: لن نبيع محمد عواد بأقل من 80 مليون جنيه

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأبيض، يعد أفضل حراس المرمى في مصر، وكل ما تردد حول إعارته أو بيعه للإسماعيلي أكاذيب.

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وقال رئيس الزمالك: "عواد حارس موهوب، ولا أفكر في بيعه، وإذا حدث ذلك سأوافق حال توفر عرض رسمي لن يقل عن 80 مليون جنيه".

الزمالك يكشف موقفه من ضم وليد أزارو

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الزمالك لا يفكر في ضم المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المعار لصفوف الاتفاق السعودي، حال رحيله عن القلعة الحمراء بشكل نهائي.

وهناك سببان وراء عدم إمكانية الزمالك ضم وليد أزارو، الأول أن عقده مع الأهلي ممتد، وبالتالي من الصعب ضمه في الصيف القادم، والثاني هو أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لم يطلب ضمه.

محمود عبد العزيز يقترب من التعافي من الإصابة

اقترب محمود عبد العزيز، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، من العودة إلى التدريبات البدنية خلال الفترة المقبلة، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، بقطع في الرباط الصليبي.

عبد العزيز خاض خلال الفترة الماضية، عمليات العلاج الطبيعي باستخدام الماء في الاستشفاء، بجانب خضوعه لبرنامج بدني لتقوية القدم، باستخدام بعض الأدوات الرياضية.