أخبار الزمالك اليوم | تجديد عقد كارتيرون وتفاصيل صفقة تبادلية مع الأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 1 مايو 2020 ..

المزيد من الفرق

الاتحاد التونسي يُدافع عن حمدي النقاز

شكل الاتحاد التونسي لكرة القدم لجنة للدفاع عن اللاعب حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، بعد اتهامه بالتعدي على موظف عمومي وصدور عقوبة ضده بالسجن.

وأشارت إذاعة موازييك التونسية أمس الخميس، إلى أن النقاز تعرض لعقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ، بجانب توقيع عقوبة مالية قدرها 100 دينار.

الأهلي وافق على انتقال أجاي إلى الزمالك مقابل الشناوي

كشف أمير مرتضى، المشرف على قطاع الكرة بالزمالك، مفاجأة بعدما أشار إلى إن الأهلي كان قد وافق على انتقال جونيور أجاي إلى صفوف نادي الزمالك، مقابل أن يضم المارد الأحمر أحمد الشناوي لصفوفه وذلك بوساطة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الحالي، ولكن الأحمر تراجع في النهاية.

عمرو زكي : كنت سأشارك أساسيًا في مباراة غانا

كشف عمرو زكي، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أنه كان مستعدًا للمشاركة في لقاء غانا الشهير في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2014، إلا أن مدرب الفراعنة وقتها بوب برادلي استبعده من المشاركة فجأة، وخسرت مصر في تلك المباراة بستة أهداف مقابل هدف.

الزمالك يستقر على تجديد عقد كارتيرون

كشف مصدر من داخل نادي الزمالك، أن رئيس النادي أبلغ نجله أمير المشرف العام على الكرة بتجهيز العقود الجديدة الخاصة بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وأكدت التقارير أن إدارة القلعة البيضاء، استقرت بشكل رسمي على تجديد التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للفريق، خاصة أن التعاقد الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.