أخبار الزمالك اليوم | أوبيلا خارج الحسابات و3 خطوات لقضية نادي القرن

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 22 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين يونيو 2020 ..

المهدي أوبيلا خارج حسابات الزمالك

أكدت تقارير صحفية، على أن المهدي أوبيلا، لاعب وسط حسنية أغادير المغربي، خارج حسابات القلعة البيضاء، بعدما انتشرت أخبار حول مفاوضات بين الطرفين الفترة الماضي.

المزيد من الفرق

أوبيلا قال خلال تصريحات لموقع "هسبورت" المغربي: "أحد الوكلاء أخبرني الموسم الماضي، بأنه يتواصل مع الزمالك، من أجل ارتداء القميص الأبيض، ولكن الأمور لم تكتمل".

وتابع: "عقدي مع فريقي ينتهي نهاية الموسم القادم، وبصفتي لاعبًا محترفًا يحترم نفسه وفريقه، فأنا أحترم عقدي بالحسنية، ولا أخفي أنني أسعى للاحتراف مثل أي لاعب".

المقاولون العرب يقرر تأجيل حسم مصير معروف يوسف

قرر نادي المقاولون العرب، تأجيل مناقشة ملف اللاعبين المعارين بصفوف الفريق، خاصة الثلاثي معروف يوسف وشكري نجيب وأيمن حفني، حتى يحسم الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس الموقف نهائيًا.

علاء عبد الغني المدرب العام بالمقاولون قال خلال تصريحات صحفية: "نتمنى بقاء معروف يوسف لأنه لاعب مؤثر، واللاعب أيضًا يشعر بالارتياح، ولكن لا أعتقد أن الزمالك سيوافق على مد الإعارة مرة أخرى، ولكن هدفهم هو بيعه نهائيًا".

3 خطوات وضعها الزمالك للتصعيد في قضية نادي القرن

وضعت لجنة ملف نادي القرن بنادي الزمالك، 3 خطوات من أجل تصعيد الشكوى الخاصة بالقضية التي يجهز لها منذ أشهر مضت.

الزمالك وضع الخطوة الأولى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وفي حال رفضها سيتم تصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، والخطوة الأخيرة ستكون بتقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية.

مرتضى منصور: صفقات الزمالك انتهت، ولسنا مثل الأهلي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قُرب الإعلان عن تجديد عقد لاعب الفريق حازم إمام، مستغلًا الأمر ليتحدث عن تخلي الأهلي عن حسام عاشور بعد مسيرة استمرت لـ16 عامًا.

رئيس النادي الأبيض تحدث في مداخلة هاتفية معتادة على قناة الزمالك الرسمية عن فريق الكرة مؤكدًا أن صفقات دعمه للموسم الجديد حسمت وانتهت بالفعل، مضيفًا "هناك صفقات جديدة وقد حسمت بالفعل، سيتم الإعلان عنها قريبًا". " اقرأ التفاصيل "