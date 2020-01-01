أخبار الزمالك اليوم | صراع تركي للتعاقد مع أشرف بنشرقي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 30 أبريل 2020 ..

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رئيس الزمالك يرفض عودة مباريات الدوري

أكد رئيس نادي الزمالك، أن النادي الأبيض لن يخوض مباريات الدوري العام في حال استئنافها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الجميع في الوقت الحالي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "أرحب بعودة بطولة الدوري العالم، ولكن كيف تعود في ظل الوقت الحالي، والظروف التي نعيشها ونناشد الجميع توخي الحظر".

زبير بيه يُشيد بمستوى مصطفى محمد

أشاد زبير بية لاعب نادي النجم الساحلي التونسي السابق، بمستوى مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، والتألق اللافت للنظر له مع الفريق، متعجبا من بحث المنتخب المصري عن مهاجم في ظل وجود.

وقال "بية"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس" : "أتعجب جدا من بحث المنتخب المصري عن مهاجم في ظل وجود مصطفى محمد، إنه موهبة رائعة وأتابعه منذ فترة".

صراع تركي للتعاقد مع أشرف بنشرقي

كشفت تقارير صحفية، أن هناك صراعًا من جانب فريقين تركيين من أجل الظفر بخدمات المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "المنتخب المغربية: "ناديان من تركيا يريدان أشرف بن شرقي، وكبرت أسهم الدولي المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الزمالك حيث بات مطلوبًا بقوة في البطولة التركية، بالنظر للأداء المميز الذي بصم عليه في البطولة المصرية ومنافسة دوري أبطال أفريقيا".

رفض صالح جمعة

كشفت بعض التقارير الصحفية رفض نادي الزمالك التعاقد مع صالح جمعة؛ لاعب الأهلي، إذ أنهم صرفوا النظر نهائيًا عن ضمه في الصيف المقبل.