أخبار الزمالك اليوم | شرط للعودة إلى التدريبات والإفراج عن النقاز

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 15 مايو 2020 ..

تقارير: صراع بين الأهلي والزمالك وفريقان لضم حسين بن عيادة

أكدت تقارير صحفية جزائرية، على أن هناك 4 فرق تتنافس من أجل ضم حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق نادي شباب قسنطينة الجزائري، بعد اقتراب انتهاء عقده مع ناديه.

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وينتهي عقد حسين بن عيادة رفقة شباب قسنطينة بنهاية الموسم الحالي، حيث يرفض تجديد عقده مع فريقه، ليرحل عن صفوفه مع نهاية الموسم في صفقة انتقال حر. " اقرأ التفاصيل "

أيمن منصور: أتمنى انتقال نجلي إلى الزمالك

أكد أيمن منصور، نجم نادي الزمالك السابق، على أنه يتمنى انتقال نجله أحمد من صفوف بيراميدز إلى الزمالك، مشيرًا إلى أنه لا يمانع انتقاله للأهلي، في ظل عصر الاحتراف.

وقال أيمن منصور خلال تصريحات تليفزيونية: "كل ما يتردد حول انتقال نجلي من بيراميدز نسمع عنها فقط عن طريق الإعلام، ولا تتطور الأمور لعروض رسمية حتى الآن".

وتابع: "أحمد يحترم عقده مع بيراميدز، ويركز حاليًا مع فريقه، وأي مفاوضات ستكون مع النادي أولًا، وأتمنى انتقاله للزمالك".

تقارير: الشرطة التونسية تفرج عن حمدي النقاز

أكدت تقارير صحفية، على أن الشرطة التونسية أطلقت سراح حمدي النقاز، الظهير الأيمن السابق لفريق نادي الزمالك السابق، بعد قرار سجنه خلال الفترة الماضية من جانب القضاء.

وأشار موقع راديو إي أ أم التونسي، إلى أنه تم الإفراج عن حمدي النقاز، بعد أيام من توصله لحل ودي مع رجل الأمن الذي وقع الخلاف معه.

وكان النقاز قد تهجم على أحد أفراد الأمن، بعد إيقافه بسبب قيادته سيارته دون ترخيص، خلال فترة حظر التجول الليلي.

مرتضى منصور: سنعود للتدريبات الجماعية بشرط واحد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على أنه مستعد لاستئناف التدريبات، في ظل فترة التوقف الحالية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن وضع بعض الشروط.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات صحفية: "لدي شرط لعودة التدريبات، وهو ضمانات من عمرو الجنايني واللجنة الخماسية بتحمل المسؤولية، وإرسال خطابات لنا بأنهم سيتحملون مسؤولية حدوث أي شيء".