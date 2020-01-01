أخبار الزمالك اليوم | تعطل مفاوضات حسين بن عيادة ونصيحة برحيل كارتيرون

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 14 مايو 2020 ..

رضا عبدالعال ينصح الزمالك برحيل كارتيرون والتعاقد مع تاكيس

طالب رضا عبدالعال من رئيس الزمالك، التعاقد مع تاكيس جونياس، وقال : "أطالب رئيس الزمالك برحيل كارتيرون والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس، مدرب دجلة السابق لأنه يملك رؤية وفلسفة تدريبية عالية".

الزمالك يرفض التخلي عن محمود الونش

رفضت إدارة الزمالك فكرة الاستغناء عن محمود حمدي الونش للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لحاجة الفريق الي جهوده.

المزيد من الفرق

وكشف تقارير داخل الزمالك، أن محمود حمدي الونش تلقى عدة عروض شفوية للاحتراف في الدوري السعودي وبعض الدوريات الخليجية، إلا أن إدارة الأبيض ترفض تماما فكرة رحيل اللاعب.

تعطل مفاوضات الزمالك مع حسين بن عيادة

كشفت تقارير صحفية جزائرية، اليوم الخميس، أن صفقة انتقال الدولي الجزائري حسين بن عيادة ظهير أيمن شباب قسنطينة لصفوف الزمالك توقفت.

وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فإن نادي الزمالك وضع الثنائي عمر جابر وكريم العراقي ثنائي بيراميدز والمصري البورسعيدي ضمن أهداف الانتقالات الصيفية.

كاسونجو يُطالب الإدارة بتحديد مصيره

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق، تواصل مع رئيس النادي من أجل تحديد مصيره سواء بالبقاء أو الرحيل، وتحديد مكان أخر لتدريبه خلال الفترة المقبلة، بعد غلق النادي لتعقيمه خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.