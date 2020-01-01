أخبار الزمالك اليوم | أحداد يرفض العودة وفرجاني نجح بسبب طارق حامد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 5 مايو 2020 ..

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الزمالك لا يُمانع عودة الدوري

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه لا يعترض على استكمال مسابقة الدوري الممتاز، بسبب فارق النقاط الكبير بينه وبين الأهلي كما يصور البعض، ولكن النادي يطلب الضمانات الكافية لسلامة اللاعبين.

حمد أحداد لا يرغب مغادرة الرجاء

كشفت صحيفة الصباح المغربية عن رغبة حميد أحداد لاعب الزمالك المعار إلى الرجاء البقاء في المغرب وعدم العودة إلى مصر. طالع التفاصيل

كارتيرون لن يتخلى عن العناصر الأساسية

جدد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تمسكه باستمرار القوام الأساسي للفريق، ويرى الفرنسي ضرورة عدم رحيل أي لاعب من القوام الأساسي، في ظل السعي إلى تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي.

أنيس بوجلبان : طارق حامد سبب نجاح فرجاني مع الزمالك