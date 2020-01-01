مرتضى منصور يكلف محامين للدفاع عن مشجعي الزمالك المقبوض عليهما

الجمهور احتشد بكثافة في مطار القاهرة لاستقبال البعثة العائدة من الدوحة

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تكليف محامين لمتابعة موقف المشجعين؛ عمرو أحمد عبد الحافظ ومحمود يحيى، اللذين تم القبض عليهما أمس السبت.

جمهور الفارس الأبيض احتشد بالمئات في مطار القاهرة الدولي، لاستقبال بعثة الفريق العائدة من دولة قطر بكأس السوبر الإفريقي.

وخلال مراسم الاستقبال، ألقت قوات الأمن القبض على ثنائي المشجعين، في القضية رقم 115 بقسم النزهة.

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وأوضح الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أن رئيس النادي قام بتكليف عدد من المحامين بمتابعة القضية، مطالبًا إياهم بمحاولة الحصول على قرار إخلاء سبيلهما، مشددًا على أنه لن يترك هذا الملف إلا بعد الاطمئنان على المشجعين.

يذكر أن مرتضى منصور رفقة أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، قاما بالأمس باستقبال البعثة العائدة من الدوحة.

وتوج الفارس البيض بطلًا للسوبر القاري بعدما تغلب على الترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية مقابل هدف وحيد.

أحرز ثلاثية الأبيض يوسف أوباما والمغربي أشرف بنشرقي "هدفين، بينما سجل لباب سويقة عبد الرؤوف بن غيث من ضربة جزاء.