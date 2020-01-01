أحمد مرتضى: كاف أخطرنا أن السوبر لن يقام إذا رفضت قطر طلب الزمالك

الزمالك قرر خوض السوبر في قطر بشرط وحيد

كشف أحمد مرتضى منصور؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن كواليس اجتماعه بالملغاشي أحمد أحمد؛ رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مواجهة السوبر الإفريقي.

السوبر الإفريقي من المقرر أن يجمع بين الفارس الأبيض؛ بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي؛ بطل دوري أبطال إفريقيا، في 14 من فبراير الجاري، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وأعلن مرتضى منصور؛ رئيس الزمالك، في أكثر من مناسبة رفضه التام لخوض اللقاء بقطر، نظرًا للخلافات السياسية مع مصر إلا أنه تراجع عن قراره بشرط وحيد.

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وقال نجل رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "هناك صعوبة لخوض السوبر بقطر، لكننا سنذهب، لأن كرة القدم بعيدة عن السياسة إلا أننا نريد تأمين بعثتنا وطلبنا ذلك من الاتحاد الإفريقي، هذا حقنا".

وأضاف: "الزمالك أرسل وفدًا مكون مني ومن هاني زادة، للاجتماع مع رئيس الكاف في حضور هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق وعضو المكتب التنفيذي للكاف، والسنغالية فاطمة سامورا؛ القائمة بأعمال السكرتير العام للكاف، وعضوي المجلس التنفيذي للكاف الموريتاني أحمد ولد يحيى والجيبوتي أحمد سليماني، تحدثنا وعرضنا مستندات تدعم موقفنا برفض اللعب بقطر، وكان ردهم طبقًا لقواعد بالاتحاد الدولي فإن تأمين البعثة مسؤولية البلد المستضيف".

وعضو مجلس الزمالك تابع: "رد مسؤولي الكاف علينا أنهم سيحصلون على تعهد من قطر بتأمين بعثة الزمالك بالكامل، لكن أحمد أحمد أكد لي شخصيًا أنهم إذا لم يتعهدوا بتأميننا، فإنه سيرفض هو بنفسه إقامة المباراة في قطر، ومن المتوقع أن يصل التعهد خلال يومين على الأكثر".

يذكر أنه من المنتظر أن يعقد مرتضى منصور غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح الموقف النهائي لناديه من خوض السوبر.