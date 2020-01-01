موقف عبد القادر بدران والخنيسي من المشاركة مع الترجي خلال مواجهة الزمالك

باب سويقة يستضيف الفارس الأبيض الجمعة المقبل

يواصل الترجي التونسي استعداداته لمواجهة الزمالك المصري في لقاء مصيري، مقرر إقامته على ملعب رادس في السادس من مارس الجاري.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية "القاهرة"، ضمن إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي.

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ووفقًا لموقع "فوت 24" التونسي فإن مدافع باب سويقة الجزائري عبد القادر بدران أصبح جاهزًا للمشاركة في لقاء الإياب، حيث بذل الجهاز الطبي مجهودًا كبيرًا لتجهيزه للمباراة، خاصةً بعدما تأثر الفريق بشكل كبير بغيابه خلال الذهاب.

وفي الإطار نفسه، أوضح الموقع التونسي أن المحاولات لا تزال جارية لتجهيز مهاجم الفريق طه ياسين الخنيسي للحاق بالمباراة، بعدما غاب عن الذهاب، ووضع مدربه معين الشعباني أمام خيار وحيد وهو الاعتماد على الإيفواري إبراهيم واتارا.

يذكر أن الأبيض وباب سويقة تقابلا الشهر الماضي مرتين منهما لقاء الذهاب، واللقاء الأول كان في كأس السوبر الإفريقي على استاد جاسم بن ثاني العاصمة القطرية "الدوحة"، وفاز وقتها الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد.