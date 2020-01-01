أمير مرتضى: لاعبو الزمالك أصحاب عقلية احترافية والتركيز شعارهم أمام الترجي

الفارس الأبيض وصل أمس إلى تونس لخوض المباراة المصيرية

أكد أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه طوى تمامًا صفحة لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي، مشددًا على عقلية لاعبيه الاحترافية، لخطف بطاقة التأهل من رادس.

الفارس الأبيض وصل أمس الثلاثاء، إلى تونس استعدادًا لمواجهة باب سويقة في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة.

وقال المشرف العام على الكرة، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "التركيز هو شعار اللاعبين قبل مواجهة الترجي، هم لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق نتيجة إيجابية، وهناك حالة من الالتزام لدى الجميع منذ الوصول إلى العاصمة التونسية، لأن الجميع يتعامل بعقلية احترافية ورغبة في انتزاع بطاقة التأهل".

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وأضاف: "بالتأكيد المباراة ستكون صعبة، لأنها أمام منافس محترم ويضم لاعبين على مستوى فني مرتفع، لكننا طوينا صفحة لقاء الذهاب تمامًا، وندرك أن أمامنا شوط ثاني مهم للغاية".

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، في 28 من فبراير الماضي.

وكان الزمالك قد فاز بالنتيجة نفسها في 14 من فبراير الماضي أيضًا، في كأس السوبر الإفريقي، الذي أقيم على ملعب جاسم بن ثاني بنادي الغرافة في العاصمة القطرية "الدوحة".