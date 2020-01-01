أحمد مرتضى: تذاكر الزمالك بالسوبر قاربت على النفاد

تذاكر الأهلي نفدت بالكامل، لكن الزمالك لا يزال له جزء

أكد أحمد مرتضى منصور؛ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، أن تذاكر جمهور ناديه في كأس السوبر المصري قد اقتربت من النفاد.

المباراة من المقرر أن تجمع الفارس الأبيض بغريمه التقليدي الأهلي، وتقام في 20 من الشهر الجاري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وأوضح الموقع الرسمي للقلعة البيضاء على لسان عضو مجلس الإدارة أن تذاكر جمهور الأبيض بالفعل قاربت على النفاد، بعد إقبال الجمهور عليها بعد الانتهاء من لقاء كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

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الفارس الأبيض كان قد توج بطلًا للسوبر القاري بالفوز أمام باب سويقة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن ثاني بالعاصمة القطرية "الدوحة"، في 14 من فبراير الجاري.

وكان سهيل العريفي؛ رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري، قد أوضح بالأمس أن تذاكر المارد الأحمر انتهت بالكامل، بينما لا يزال نسبة 40% من نصيب الزمالك.

يذكر أن هذا العام هو الرابع الذي تستضيف به دولة الإمارات السوبر المصري، إذ استضافته من قبل أعوام 2015 و2016 و2017.

وتوج المارد الأحمر بطلًا للسوبر مرتين على أرض الإمارات، مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض بعام 2016.

أما النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ففاز بالكأس الشياطين الحمر بعدما أسقطوا الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.