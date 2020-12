تفوق محمد مجدي "أفشة"؛ لاعب الأهلي المصري، على محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الزمالك المصري، في الاستفتاء الذي أطلقه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الكاف كان قد أطلق خلال الأيام الماضية تصويتًا أمام الجماهير لاختيار أفضل هدف شهده دوري أبطال إفريقيا 2020 على مدار مختلف أدواره.

اقرأ أيضًا | مهمة ثقيلة وخطوات ضرورية .. كيف يجب أن يتعامل موسيماني لتفادي سلبيات ضغط المباريات؟

وشهدت المرحلة الأخيرة مفاضلة الجماهير بين هدفي أفشة وشيكابالا في نهائي البطولة، الذي أقيم على استاد القاهرة في يوم 27 من نوفمبر الجاري.

هدف أفشة، الذي اشتهر بـ"القاضية ممكن"، والذي جاء في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، حصل على النسبة الأعلى بواقع 52.5%، بينما حصل هدف شيكا على 47.5%، في الاستفتاء الذي شارك به 1180 مصوتًا.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز الشياطين الحمر بثنائية، سجلها عمرو السولية وأفشة، مقابل هدف وحيد للفارس الأبيض، أحرزه شيكا.

It's time for the anticipated final! 🤩



💫 @ZSCOfficial's @Shikabala 🆚 @AlAhly's Mohamed Magdy Afsha 🚀



2️⃣ goals from the final match. Which one will win the 2019-20 #TotalCAFCL best goal contest? 🤔