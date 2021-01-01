من القاهرة إلى السعودية .. موقف مسؤولي الزمالك من تصريحات الأمير عبد الله بن مساعد

مالك شيفيلد يرحب بدعوة القلعة البيضاء

أحدثت تصريحات الأمير عبد الله بن مساعد؛ مالك نادي شيفيلد الإنجليزي، عن نادي الزمالك صدًا واسع خلال الساعات الماضية، في اللجنة التي تدير شؤون القلعة البيضاء.

الأمير السعودي أكد كما يؤكد في كل مناسبة عشقه للقلعة البيضاء، معربًا عن استيائه من سيطرة الأهلي على بطولة الدوري المحلي، خلال السنوات الأخيرة.

الأمير #عبدالله_بن_مساعد:

أشجع "الزمالك" وأتابع الدوري المصري منذ 30 عامًا عندما كانت المنافسة بين أندية كثيرة ،ولكن عندما بدأت الأموال كلها تتحول لـ"الأهلي" لم تعد هناك منافسة#كورة_روتانا pic.twitter.com/vZ4HyQYteW — برنامج كورة (@korarotana) April 21, 2021

وعقب هذه التصريحات، ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، حرص إبراهيم عبد الله؛ عضو اللجنة التنفيذية بالقلعة البيضاء، على إجراء اتصال هاتفي مع بن مساعد، ووجه الشكر له على تصريحاته، موجهًا الدعوة له، لزيارة النادي، وحضور أي مباراة للفريق، أو حضور نهائي كأس مصر لكرة اليد في حل التأهل له.

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وأكد عبد الله للأمير أن أبواب النادي مفتوحة له في أي وقت، مشددًا على أنه أحد رموز النادي في دولة السعودية.

من جانبه، وعد عبد الله بن مساعد بتلبية الدعوة في حال سمحت له الظروف، واصفًا إياها بالدعوة الكريمة والمحببة، كونه يشجع الزمالك منذ أكثر من 30 عامًا.