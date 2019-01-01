الزمالك: إيقاف كهربا لأجل غير مسمى وتحويله للتحقيق

إيقاف كهربا بعد تصرفه ضد الجمهور

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن نادي الزمالك، عن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، بعد تصرفه عقب انتهاء مباراة بيترو أتليتكو الأنجولي، وتطاوله على الجمهور.

ودخل كهربا في مناوشات مع جماهير الزمالك، عقب انتهاء مباراة الفريق الأبيض أمام بيترو أتليتكو الأنجولي، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، أعلن العقوبة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال منشور جاء نصه:

"إيقاف كهربا لأجل غير مسمي وتحويله للتحقيق وغرامة مالية بسبب تطاوله على الجمهور عقب خروجه من الملعب"

الزمالك تعادل مع بيترو أتليتكو الأنجولي بهدف لمثله، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس الكونفدرالية مساء اليوم الأحد.