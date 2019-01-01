تقارير: الزمالك سيواجه أول أغسطس على ملعب السلام

ملعب السلام سيستضيف مواجهة الزمالك وأول أغسطس، رغم إعلان الأهلي الحصول على حق الانتفاع لمدة 25 عامًا.

أكدت تقارير صحفية، على أن الزمالك سيواجه أول أغسطس الأنجولي، على ملعب السلام، بعد إعلان الأهلي الحصول على حق الانتفاع للملعب لمدة 25 عامًا.

الزمالك يستعد لمواجهة أول أغسطس مساء يوم السبت المقبل، في لقاء الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، سيعقد المؤتمر الصحفي الخاصة بمواجهة أول أغسطس، في ملعب السلام مساء اليوم الخميس.

الأهلي أعلن بالفعل الحصول على حق الانتفاع بملعب السلام، ولكنه لم يوقع حتى الآن على عقود استلامه الملعب، من أجل تطوير أرضيته ووضع اسمه وشعاره عليه.

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ويسعى الزمالك لتعويض هزيمة مباراة الجولة الأولى، بالفوز على أول أغسطس، بعد الخسارة من فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي خلال الأيام المقبلة، التوقيع على العقود بشكل رسمي، واتخاذ كافة الإجراءات بشأن تحويل ملعب السلام إلى ملعب الأهلي.

ملعب السلام سيستضيف أيضًا مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني، المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا.