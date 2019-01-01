تقارير: الزمالك يحاول إغراء أسامة جلال لخطفه من الأهلي

هل ينجح الزمالك في ضم أسامة جلال مدافع إنبي؟

كثف نادي الزمالك محاولاته خلال الساعات الماضية، من أجل التعاقد مع أسامة جلال، مدافع نادي إنبي، ومزاحمة غريمه التقليدي الأهلي على الصفقة.

أسامة جلال ظهر بمستوى رائع خلال مشاركته مع منتخب مصر، في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، حيث ساهم في تتويج الفراعنة باللقب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك يحاول إغراء أسامة جلال، وذلك بتقديم عرض يفوق ما يقدمه الأهلي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك لم يكتفي بالعرض المادي الكبير، بل وعد أسامة جلال أيضًا بالمشاركة أساسيًا، والوصول لاتفاق مع إدارة إنبي، حالة موافقته على ارتداء القميص الأبيض.

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واستغل الزمالك تأجيل الأهلي دخوله في مفاوضات مع أسامة جلال إلى نهاية الموسم الحالي، ليكثف من مفاوضاته لضمه في الشتاء.

ولكن بالرغم من إغراءات الزمالك، إلا أن أسامة جلال تمسك بالاستمرار مع إنبي، منتظرًا مفاوضات الأهلي الرسمية من أجل الانتقال له.

ومن جانبه، رفض حلمي طولان، المدير الفني لإنبي التفريط في خدمات أسامة جلال خلال الوقت الحالي، متمسكًا باستمراره.