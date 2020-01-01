أخبار الزمالك اليوم | شرط ساسي للتجديد، وضغط الونش للرحيل إلى بيراميدز

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 ديسمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمباراة النهائية من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 4 ديسمبر 2020.

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بيراميدز يطلب الونش، والزمالك يرد

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن نادي بيراميدز دخل في مفاوضات جادة مع الزمالك للتعاقد مع مدافعه محمود حمدي الونش.

وأضاف أن إدارة الزمالك رفضت العرض لصعوبة التفريط بالمدافع الممتاز، مشيرًا إلى أن الونش اجتمع مع أيمن يونس ليُقنعه ويضغط عليه للموافقة على رحيله إلى بيراميدز خاصة مع الفارق الهائل في المقابل المالي.

شرط وحيد من ساسي لتجديد عقده مع الزمالك

أفاد الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" أن فرجاني ساسي سيجتمع مع مسؤولي الزمالك يوم الإثنين القادم لتجديد عقده مع النادي، لكنه وضع شرطًا واحدًا لإتمام ذلك.

الشرط هو حصوله على 2 مليون دولار سنويًا مع منحه مليون دولار هي نصف راتبه عن الموسم الأول نقدًا، هذا بجانب 300 ألف دولار هي قيمة مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

أحمد الشيخ يقترب من الزمالك

أفادت مصادر صحفية أن أحمد الشيخ بات قريبًا جدًا من ارتداء قميص الزمالك بعدما وافق المدرب جايمي باتشيكو على انضمامه للفريق.

وأضافت المصادر أن هذا الملف سيُحسم قريبًا من خلال اجتماع بين لجنة الكرة واللجنة المعينة لإدارة النادي، وقد كتب الصحفي الزملكاوي منتصر الرفاعي على حسابه الرسمي على فيسبوك "أحمد الشيخ .. قريبًا".

فيديو | "سأدخل لإحراز التعادل" .. شاهد تفاعل بدلاء الزمالك خلال نهائي القرن أمام الأهلي

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ينشر فيديو جميل من كواليس نهائي القرن. شاهد من هنا

لن نكون جزءًا من الفوضى .. مرتضى يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك

حرص مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء، المحتجة على إيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء، مشدد على أن النادي لن يكون جزءًا من الفوضى بالدولة المصرية.

مرتضى نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم الجمعة، جاء نصه كالآتي: " اقرأ البيان من هنا "

كاسونجو: أرفض إهانة جماهير الزمالك لي .. ومكاني الحقيقي في أوروبا

يرى الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم فريق نادي الزمالك ، أن فريقه كان الأفضل في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه كان الأحق بالتتويج باللقب القاري بدلًا من المارد الأحمر.

الزمالك خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، على ملعب استاد القاهرة الدولي. " اقرأ التفاصيل "

معروف يوسف ينتقل إلى البنك الأهلي

أعلن أسامة فرحات، وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف، لاعب فريق نادي الزمالك، عن انتقال الأخير إلى صفوف فريق البنك الأهلي، الصاعد حديثًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فرحات قال خلال تصريحات صحفية: "معروف يوسف انتقل إلى البنك الأهلي لمدة عامين، وهناك بند في العقد يسمح لنادي الزمالك باستعادة خدماته في أي فترة، مقابل 300 ألف دولار فقط".

بيراميدز: نتمنى ضم مصطفى محمد .. ودونجا باق

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على أنه يتمنى ضم مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك، حيث أكد على أنه المهاجم رقم 1 في مصر حاليًا.

سعيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق مستمر معنا، وفي حالة وجود فرصة لضم مصطفى محمد، سنستغلها بكل تأكيد".