أخبار الزمالك اليوم | عودة أحداد ورسالة حازم إمام لمرتضى منصور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 6 يوليو 2020 ..

​ الزمالك يُطالب الرجاء بإعادة حميد أحداد

أفادت صحيفة المنتخب المغربية أن إدارة الزمالك أرسلت لنظيرتها في الرجاء تطلب منها إعادة المهاحم حميد أحداد إلى القاهرة بعد انتهاء إعارته في 30 يونيو الماضي.

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ويسعى الرجاء لضم أحداد نهائيًا لكنه حتى الآن لم ينجح في توصل لاتفاق على التفاصيل المالية مع الزمالك.

حازم إمام: لم أتلق دعوة لحضور مؤتمر الرموز، الزمالك بيتي وأتمنى دعمه دومًا

قال حازم إمام نجم الزمالك المعتزل أنه لم يكن يعلم بمؤتمر رموز النادي لدعمه ولم يكن بالقاهرة يومه، مؤكدًا أنه لم يتلق أي دعوة لحضوره.

وأضاف إمام في تصريحات إذاعية "الزمالك بيتي الكبير ولا يمكنني التأخر عنه وعن دعمه، أتمنى التواجد به ودعمه بأي صورة كانت. آمل من الرئيس مرتضى منصور أن يُوجه الدعوة للاعبين القدامي لدعم الفريق ولاعبيه قبل مواجهة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا، وسأكون أول الحاضرين".

اتحاد الكرة يُقدم كرة موحدة للدوري المصري وقرار جديد بشأن الحكام

عقدت اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري اليوم الإثنين مؤتمرًا صحفيًا أعلنت خلاله عن الكرة الموحدة الجديدة لبطولة الدوري المصري. التفاصيل هنا

الزمالك يُعلن وجود 3 إصابات بفيروس كورونا وينتظر نتيجة بامبو

طبيب الزمالك يتحدث عن نتائج الفحوصات الخاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وحالة محمد عواد. التفاصيل هنا

الزمالك: تعاقدنا مع لاعبين فقط والاستراتيجية تغيرت