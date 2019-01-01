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الزمالك يتراجع - رئيسه: آل الشيخ سيتكفل بصفقة بوطيب ورسالة لجمهور الأهلي

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المغربي خالد بوطيب انضم لصفوف الفارس البيض خلال الميركاتو الشتوي الجاري

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن رئيس نادي الزمالك أن تركي آل الشيخ؛ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، سيتكفل بقيمة صفقة انضمام المغربي خالد بوطيب إلى صفوف الفارس الأبيض، مؤكدًا على العلاقات الطيبة بين الناديين.

كان رئيس القلعة البيضاء قد أعلن في المؤتمر الصحفي لتقديم المغربي لوسائل الإعلام أنه رفض دعم مالك بيراميدز للصفقة، مؤكدًا أن قيمتها دُفع بالكامل من خزينة النادي.

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رئيس الزمالك قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أشكر تركي آل الشيخ، عندما لعب الأهلي تعاقد قبلها مع عبد الله السعيد فقط، وقبل لقاء الزمالك تعاقد مع سبعة لاعبين، حتى أنني قلت له هل هي حرب عالمية؟".

وأضاف: "المباراة خرجت بصورة جيدة، وعقب المباراة مباشرة آل الشيخ تحدث معي، وأشدنا بالروح العالية للاعبين، علاقتنا مع تركي محترمة، والمباراة مرت بخير.

"علاقتنا به محترمة، هو من تعاقد مع مدرب الزمالك وكذلك فرجاني ساسي وحمدي النقاز، بجانب أنه سيدفع المقابل المادي لصفقة المغربي خالد بوطيب".

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واختتم موجهًا رسالة لجمهور الأهلي: "بيراميدز تعاقد مع عبد الله السعيد فقط قبل لقاء الأهلي، ومع ذلك تلقى الأحمر الهزيمة، بينما قبل لقاء الزمالك ضم سبع صفقات، لكن الزمالك كان الأقرب للفوز، هل عرفتم الفرق الآن بيننا؟، على جمهور الأبيض أن يعلم أن فريقه قوي".

يذكر أن مواجهة الزمالك أمام بيراميدز انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثية لكل فريق، بينما انتصرت كتيبة آل الشيخ على المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد.

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