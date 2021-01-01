الزلزال يظهر مرة أخرى .. ناصر الشمراني على وشك التوقيع مع نادٍ جديد

ناصر الشمراني من أبرز المهاجمين الذين مروا على الدوري السعودي للمحترفين

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن ناصر الشمراني لاعب الهلال والشباب السابق قد يظهر مجددًا مع فريق جديد خلال الأيام المقبلة.

ناصر الشمراني ثاني الهدافين التاريخيين للدوري السعودي للمحترفين بعد أن تخطاه السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة بداية الموسم الجاري.

ووفقًا لما نشرته جريدة "الجزيرة" السعودية، اليوم الخميس، أن هناك أنباء قوية عن اقتراب ناصر الشمراني من التوقيع مع أحد الفرق لتمثيلها حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن نادي الحد البحريني الذي يلعب في الدوري الممتاز هناك، هو الذي اقترب من الحصول على توقيع ناصر الشمراني خلال الأيام المقبلة.

ناصر الشمراني من أبرز المهاجمين الذين مروا على الدوري السعودي للمحترفين خلال السنوات الماضية وهو ثاني الهدافين التاريخيين.

ولم تكشف التقارير عن أي تفاصيل جديدة بخصوص عقد الشمراني مع الحد البحريني الذي من المنتظر أن يعلن عن الصفقة عند توقيع الرسمي.