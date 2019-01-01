النتائج المباشرة
دوري النجوم القطري

الزعيم يكرم المشجعين الصغار تقديرًا لمؤازرتهم في الكلاسيكو

التعليقات()
Getty Images
مبادرة رائعة من إدارة نادي السد تجاه جماهير الفريق الصغار

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أقام نادي السد القطري تكريمًا لجماهيره من الأطفال تقديرًا لمؤازرتهم في مباراة الكلاسيكو أمام فريق الريان، والتي أقيمت يوم السبت الماضي في إطار الأسبوع رقم 17، والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل لا شيء.

 ويتصدر فريق السد حاليًا جدول ترتيب فرق الدوري القطري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الدحيل.

الدوري الإنجليزي الممتاز: من هم الفائزين، مصمم الكأس وما هي الأندية التي احتفظت باللقب؟

اختيارات المحررين

أما فريق الريان فيحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب السد مباراته المقبلة في الدوري يوم الخميس الموافق 28 فبراير أمام فريق قطر في الأسبوع الثامن عشر من الدوري، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتعيش الكرة القطرية حاليًا حالة من السعادة بعد تتويج منتخب العنابي بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها الشهر الماضي.

إغلاق