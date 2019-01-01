الزعيم يكرم المشجعين الصغار تقديرًا لمؤازرتهم في الكلاسيكو

مبادرة رائعة من إدارة نادي السد تجاه جماهير الفريق الصغار

فيسبوك تويتر محمد عماد

أقام نادي السد القطري تكريمًا لجماهيره من الأطفال تقديرًا لمؤازرتهم في مباراة الكلاسيكو أمام فريق الريان، والتي أقيمت يوم السبت الماضي في إطار الأسبوع رقم 17، والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل لا شيء.

ويتصدر فريق السد حاليًا جدول ترتيب فرق الدوري القطري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الدحيل.

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أما فريق الريان فيحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

ومن المقرر أن يلعب السد مباراته المقبلة في الدوري يوم الخميس الموافق 28 فبراير أمام فريق قطر في الأسبوع الثامن عشر من الدوري، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتعيش الكرة القطرية حاليًا حالة من السعادة بعد تتويج منتخب العنابي بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها الشهر الماضي.