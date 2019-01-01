الزعيم يكرم المشجعين الصغار تقديرًا لمؤازرتهم في الكلاسيكو
محمد عماد فيسبوك تويتر
أقام نادي السد القطري تكريمًا لجماهيره من الأطفال تقديرًا لمؤازرتهم في مباراة الكلاسيكو أمام فريق الريان، والتي أقيمت يوم السبت الماضي في إطار الأسبوع رقم 17، والتي انتهت بفوز الزعيم برباعية مقابل لا شيء.
ويتصدر فريق السد حاليًا جدول ترتيب فرق الدوري القطري برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق الدحيل.
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الزعيم يكرم المشجعين الصغار تقديراً لمؤازرتهم في الكلاسيكو#السد #قطرhttps://t.co/coAjtmKXQ6 pic.twitter.com/pVNsBDoePJ— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) February 26, 2019
أما فريق الريان فيحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
ومن المقرر أن يلعب السد مباراته المقبلة في الدوري يوم الخميس الموافق 28 فبراير أمام فريق قطر في الأسبوع الثامن عشر من الدوري، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.
وتعيش الكرة القطرية حاليًا حالة من السعادة بعد تتويج منتخب العنابي بكأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخها الشهر الماضي.