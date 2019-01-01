رسميًا | إدارة الريان تقبل استقالة بولنت من تدريب الفريق

السقوط المدوي أمام الاتحاد يُنهي مسيرة المدرب التركي مع الريان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم بولنت أويجون المدير الفني لفريق الريان باستقالته من تدريب الفريق عقب الخسارة الثقيلة أمام اتحاد جدة السعودي بخمسة أهداف مقابل هدف في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا مساء اليوم.

وأعلن النادي القطري عبر حسابه الرسمي على تويتر قبول تلك الاستقالة، لتنتهي رحلة المدرب التركي مع الفريق عقب 15 مباراة فقط.

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وكان المدرب صاحب الـ47 عامًا قد تولى مهمة تدريب الريان في 9 أكتوبر من العام الماضي وخاض مع الفريق 15 مباراة لم يخسر سوى 3 منها.

لكن يبدو أن السقوط المدوي أمام السد في كلاسيكو قطر بنتيجة 4-0 ثم الخسارة الساحقة أمام اتحاد جدة في دوري أبطال آسيا وضعا كلمة النهاية في علاقة بولنت مع النادي القطري.

كان المدرب قد أكد تحمله لكامل مسؤولية الخسارة أمام الفريق السعودي، لكنه شدد في نفس الوقت على وجود فرصة للتعويض والتأهل لدور الـ16 من البطولة القارية.