الريال خسر الكبرياء قبل أن يخسر الموسم!

وجه آخر من أزمة الريال

تويتر كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

انتهى موسم ريال مدريد في غضون 6 أيام بالخروج من مسابقتي دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، وابتعاده عن برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني.

لكن الخسارة في ريال مدريد ليست مقتصرة على خسارة الموسم فحسب، بل خسر الكبرياء أيضًا بسلسلة من الحوادث التي تؤكد هذا الأمر.

هناك مقولة أن النادي يبقى أكبر من الأفراد، لكن في الحقيقة الواقع لا يؤكد تلك المقولة، عندما ترى جاريث بيل وهو يُغادر ملعب سانتياجو برنابيو في مباراة الكلاسيكو الأخيرة في الليجا قبل نهاية المباراة، ضاربًا باحترامه للنادي عرض الحائط!

وهذه ليست المرة الأولى التي يغادر فيها اللاعب الويلزي الملعب قبل نهاية المباراة، حيث فعلها من قبل في شهر يناير الماضي خلال مواجهة ريال سوسيداد في الليجا، والتي خسرها الريال بهدف نظيف.

ورغم الحديث عن تغريم بيل في الواقعة الأولى، لكن فكرة تكرارها دون رادع أكبر، يجعل من السهل الإيمان بفكرة أن ريال مدريد خسر جزء من كبريائه.

حتى قائد الفريق سيرخيو راموس، خرج بمنتهى السذاجة ليعترف أنه تعمد الحصول على بطاقة صفراء أمام أياكس في مباراة ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليضمن المشاركة في ربع النهائي، ومن ثم دفع ريال مدريد الثمن بمثل هذه التصرفات الساذجة.

هل قام أحد بمحاسبة راموس؟ لا.. بل على العكس تجد أن راموس يدخل في مناوشات مع الرئيس فلورنتينو بيريز وكأنه مالك النادي، يعطي رأيه في المدربين المرشحين لتولى تدريب الفريق، لا قائد من المفترض أن يضع مصلحة فريقه فوق كل شيء وتحت قيادة أي مدرب.

وقبل مواجهة أياكس أمستردام في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، جاءت واقعة جديدة بطلها إيسكو.

حيث رفض اللاعب الدولي الإسباني ركوب حافلة الفريق المتوجهة من فالديبيباس إلى البيرنابيو لخوض لقاء أياكس أمستردام وذلك بعد علمه بأنه خارج اختيارات المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري للمباراة، وأكاد أجزم أن إيسكو فعل ذلك لأنه لم يجد من يُحاسب الآخرين على أفعالهم.

مما لا شك فيه أن فلورنتينو بيريز يتحمل 90% مما يحدث لريال مدريد هذا الموسم بسوء في الإدارة وتدعيم الفريق، لكن قبل ذلك كان عليه أن يكون أكثر حزمًا مع نجوم الفريق، ولا يسمح بمثل هذه التصرفات.