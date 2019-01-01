الرياضية | الاتحاد يهزم النصر والهلال ويوقع مع هارون كمارا

مقابل رسوم ضخمة

كتب | عادل منصور | فيس بوك | تويتر

قالت صحيفة الرياضية السعودية، إن إدارة اتحاد جدة توصلت بالفعل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي القادسية، بموجبه تأكد انتقال اكتشاف منتخب المواليد هارون كمارا إلى الأصفر والأسود الموسم الجديد.

وبحسب ما ذكره المصدر السعودي، فإن القادسية اشترط على الاتحاد الحصول على 22 مليون ريال، وهو ما وافقت عليه إدارة الأخير، ليصبح العميد على بعد خطوة واحدة من غلق الصفقة.

وأوضح نفس التقرير، أن راتب اللاعب السنوي سيصل لنحو 3 مليون بالعملة المحلية، وبراتب شهري يُقدر بنحو 150.000 ريال، لتتغير وجهة اللاعب من إحدى عملاقي العاصمة لممثل جدة العنيد.

وكانت أغلب التقارير تتحدث عن أفضلية الزعيم لإتمام الصفقة، حتى أن بعض المصادر زعمت أن الساعات القليلة القادمة ستشهد الإعلان الرسمي عن انتقال اللاعب إلى وصيف الدوري الموسم الماضي.

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pic.twitter.com/Pb1YGKBImV — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

ورغم هبوط القادسية للقسم الأدنى، إلا أن هاورن عبر عن نفسه كما ينبغي، بتسجيل سبعة أهداف، في الموسم الذي ختمه فريقه في المركز الرابع عشر، ما تسبب في هبوطه هذا الموسم، وفي المقابل، أجبر اكتشاف منتخب المواليد، على البحث عن مستقبله في مكان آخر.