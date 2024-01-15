"الرواية غير مكتملة" .. وكيل العقيدي يرد على تصريحات مانشيني ويُهدد ببيان رسمي

المدرب الإيطالي فتح النار على حارس مرمى النصر

منذ ألقى روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية بقنابله الانفجارية في مؤتمره الصحفي الخاص بمواجهة عُمان في كأس آسيا 2023 والجميع ينتظر رد اللاعبين الذين طالتهم الاتهامات النارية برفض اللعب للأخضر.

الرد الأول وصل بالفعل وكان من جراح الظفيري وكيل نواف العقيدي الذي أثار جدلًا كبيرًا باستبعاده من قائمة الأخضر في قطر بعدما سافر بالفعل إلى هناك وقبل أيام قليلة من المواجهة الأولى أمام عُمان.

الظفيري أكد احترامه للمدرب الإيطالي لكنه وصف حديثه بالرواية غير المكتملة، وقد هدد بإصدار بيان رسمي قريبًا يكشف كل الحقائق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ كتب عبر منصة إكس "قرأت تصريحات مدرب منتخبنا السعودي السيد مانشيني، وبصفتنا وكلاء الحارس نواف العقيدي فإننا و قبل كل شيء نتمنى التوفيق لمنتخبنا السعودي في مشواره في البطولة والذي سيبدأ غداً بإذن الله، فالمنتخب يستحق من الجميع الدعم والمؤازرة في هذا الوقت المهم".

"وأما عن تصريحات المدرب فإننا نؤكد بأننا نحترم قرارت السيد مانشيني الفنية، ولكن تصريحاته التي خرجت للإعلام لم تكن روايتها مكتملة وفيها حلقة مفقودة. وسيتم ايضاح ذلك في بيان رسمي لاحقاً".

يُشار إلى أن مانشيني اتهم السداسي، سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي وخالد الغنام ومحمد مران وعلي هزازي، برفض اللعب للمنتخب السعودي إلا بشرط ضمان اللعب أساسيًا، وهو ما جعل المدرب يقوم باستبعادهم جميعًا.