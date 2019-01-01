الرميثي: تنظيم كأس آسيا نال رضوان الجميع

رئيس هيئة الرياضة الإماراتية يشيد بتنظيم كأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الرميثي على أنه راضٍ تمامًا عن تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2019، بعد انتهاء الدور الأول من البطولة، وقبل انطلاق الدور الثاني.

رئيس هيئة الرياضة الإماراتية قال خلال تصريحات بالحفل الذي أقامته اللجنة المنظمة، على شرف الوفود التي المشاركة في البطولة: "التقيت بمعظم الوفود ولمست درجة الرضا عن التنظيم، وهو نجاح لجميع اللجان العاملة في البطولة.

محمد خلفان الرميثي تحدث عن ترشحه لرئاسة الاتحاد الآسيوي، حيث قال: "حملتي الانتخابية ستبدأ 6 مارس المقبل، وستبدأ بمؤتمر صحفي سأعرض فيه برنامجي الانتخابي".

⏱️ نهاية المباراة



الأهلي يتعادل خارج أرضه مع شبيبة الساورة الجزائري بهدف لكل فريق ويتصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط مؤقتًا pic.twitter.com/fbneeu5o3b — جول مصر (@goaleg) January 18, 2019

خلفان الرميثي أشار إلى أنه سيعرض الأفكار التي سيهدف خلالها إلى تطوير العمل في الاتحاد الآسيوي خلال الفترة المقبلة.

كرم محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم آسيا 1996، وأيضًا فريق المتطوعين لنسخة 2019.