الركراكي يُعلق على استبعاد حمدالله وعودة زياش لمنتخب المغرب

المدرب أعلن قائمة من 31 لاعبًا لمعسكر سبتمبر

أعلن وليد الركراكي المدير الفني الجديد لمنتخب المغرب قائمة اللاعبين التي ستخوض معسكر سبتمبر والذي يتخلله مواجهتان وديتان أمام تشيلي وباراغواي.

الاتحاد المغربي لكرة القدم كان قد أقال المدرب السابق وحيد خليلودجيتش بعد خلافاته الكثيرة مع عدد من اللاعبين على رأسهم حكيم زياش وعبد الرزاق حمدالله ونصير مزراوي، وبعد شد وجذب قام بتعيين الركراكي المتوج بدوري أبطال إفريقيا مع الوداد.

عودة زياش واستبعاد حمدالله .. قائمة الركراكي الأولى للمغرب

قائمة الركراكي الأولى شهدت عودة زياش للمنتخب في إشارة لعدم وجود أي خلافات معه، وقد عاد كذلك المدافع بدر بانون الذي انتقل مؤخرًا من الأهلي المصري لقطر القطري.

المدرب المغربي واصل استبعاد عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد رغم عودته للعب في المباراة الأخيرة من دوري روشن السعودي بعد رفع الإيقاف عنه مؤقتًا حتى البت النهائي في قضيته مع النصر والمنظورة أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي حاليًا.

وضمت قائمة الركراكي 31 لاعبًا هم: ياسين بونو – منيرالمحمدي – أنس الزنيتي – رضا التكناوتي – أشرف داري - سامي مايي – جواد يميق - غانم سايس - بدر بانون - أشرف حكيمي – نصير مزراوي – حمزة الموساوي – يحيى عطية الله - يونس بلهندة – سفيان أمرابط – يحيى جبران – عبد الحميد صبيري – إلياس شاعر- أمين حارث - سليم املاح – عزالدين اوناحي - حكيم زياش – منير الحدادي – سفيان رحيمي – عبد الصمد الزلزولي - زكرياء أبو خلال – سفيان بوفال - أيوب الكعبي – ريان مايي - يوسف النصيري - وليد اشديرة.

ماذا قال الركراكي عن عودة زياش واستبعاد حمدالله؟

وأكد المدرب صاحب الـ46 عامًا أنه اختار قائمة كبيرة من اللاعبين ليكون لديه متسع من الوقت ليحسم خياراته النهائية لقائمة كأس العالم 2022، وقد أشار إلى أنه لم يجد صعوبة في إقناع زياش بالعودة لصفوف المنتخب المغربي، مبديًا ثقته في أنه سيقدم الإضافة المطلوبة وسيُساعد الأسود على تقديم أداء جيد في المونديال.

وعن أسباب استبعاد حمدالله، قال المدرب حسبما نقل موقع المنتخب "حمدالله كان غائبًا عن اللعب، كنا نتابع وضعه وقد يكون حاضرًا في المرحلة القادم ليُقدم الإضافة المطلوبة".

أتم "هناك لاعبين جاهزين حاليًا، والمؤكد أن حمدالله سيكون في صفوف المنتخب في يوم من الأيام".

يُشار أن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أوقف حمدالله لمدة 4 شهور بناءً على شكوى النصر ضده لتفاوضه مع الاتحاد خلال مدة سريان عقده، ولكن اللاعب وناديه تقدما باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي.