الركراكي يستجيب لطلبه .. حمد الله يتخلف عن رحلة منتخب المغرب إلى قطر

حمد الله في معسكر المغرب لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ويشارك في كأس العالم لأول مرة في تاريخه

استجاب وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، لأولى مطالب المهاجم عبد الرزاق حمد الله؛ محترف الاتحاد السعودي، بعد الصلح بينهما.

المدرب الوطني كان قد أعلن انضمام محترف العميد للقائمة النهائية لأسود الأطلس، المشاركة في كأس العالم قطر 2022، رغم سلسلة التصريحات التي أطلقها ضده طوال الفترة الماضية، بعد الضغوطات التي تعرض لها من قبل الجماهير، نظرًا لاستبعاده مع معسكر الفريق وانتقاد أدائه بشكل عام.

ووفقًا لصحيفة "المنتخب" المغربية فإن حمد الله لن يتوجه لقطر رفقة بعثة المغرب، التي ستصل اليوم الأحد، إلى الدوحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الركراكي سمح لعبد الرزاق بالتوجه لقطر أمس السبت، من الإمارات، حيث معسكر فريقه الاتحاد، بدلًا من التوجه للمغرب ومنها لقطر.

يذكر أن حمد الله أنهى مشاركاته مع الاتحاد أمس السبت، بمواجهة الفيحاء وديًا، على هامش معسكر الإمارات، في مباراة فاز بها العميد بثنائية نظيفة.