الركراكي: لاعبو المغرب أردوا جلب الحظ فلمسوا رأسي!

لاعبو المغرب احتفلوا بتأهلهم لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022 بالضرب على رأس وليد الركراكي، فما هو السر؟

أوضح وليد الركراكي؛ المدير الفني لمنتخب المغرب، سر احتفاله المثير للجدل مع لاعبيه عقب التأهل لدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، عن طريق لمس رأسه الأصلع.

أسود الأطلس تأهلوا لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما تصدروا مجموعتهم برصيد سبع نقاط متفوقين على كرواتيا وبلجيكا وكندا، لتواجه كتيبة وليد الركراكي الماتادور الإسباني بعد غدٍ الثلاثاء، في دور الـ16.

وقال الركراكي، خلال تصريحاته لموقع "فيفا+": "قبل أي شيء إنها العلاقة المميزة التي تجمعني باللاعبين، أحاول أن أكون قريبًا منهم وأن أجعلهم يفهمون أنني أحد مرشدينهم، عليّ أن أكون قائدهم، وأن أكون مثلًا أعلى لهم، لكن بكل تأكيد أعطيهم الكثير من الحب، لكن مع نهاية اليوم الأهم هو الاحترام بيننا، وعلى أرض الملعب هناك قرارات عليّ القيام بها وسوف أقوم بها".

وأضاف: "هناك مساحة كافية في رأسي وهذه أصبحت طريقة للتواصل بيننا، لقد قلت لهم إنهم يمكنهم أن يلمسوها، لأنها تجلب الحظ الجيد، يبدو أنهم فهموا الرسالة وجميعهم لمسوا هذه الرأس، أتمنى أن تستمر في جلب الحظ في المستقبل".

وعن مواجهة إسبانيا، اختتم: "سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم، من الناحية الفنية هو فريق يحاول أن يسير اللعب ويحافظ على الاستحواذ، فريق لا يمكن أن نوقفه عمليًا على أرض الملعب، لاعبوه يمتلكون طموحات كبيرة منذ بداية البطولة، مدربهم كبير وهم رائعون وتعودوا على مثل هذا النوع من البطولات، لذا سندخل المباراة بجودتنا وقيمنا دون أي أشياء عالقة، سوف يكون أكبر خطأ نقوم به أن نمتلك أي نوع من أي شيء عالق بذهننا، في 2018، أثبت منتخبنا أننا نستطيع التنافس ضدهم، بعدها بأربع سنوات لا يمتلك أي من المنتخبين نفس الفريق، نتمنى أن نكرر إنجاز 2018، والهدف هو التأهل بأي طريقة ممكنة، لكن بكل صراحة هم مفضلون علينا".

يذكر أن الفريقين تقابلا في دور المجموعات من مونديال روسيا 2018، وحسم التعادل الإيجابي المباراة بثنائية لكل منهما.