الركراكي ردًا على الانتقادات: قبلنا على أنفسنا ألا نمتلك الكرة أمام إسبانيا

المنتخب المغربي قدم مباراة ملحمية أمام إسبانيا، لكن هناك من كان يتمنى أن يتحلى ببعض الجرأة الهجومية

رغم أن تأهل المنتخب المغربي لدور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 تأهلًا تاريخيًا إلا أن هناك من ينتقد الأداء الدفاعي البحت الذي قدمه أسود الأطلس في المباراة أمام إسبانيا.

أسود الأطلس قدموا مباراة ملحمية أمام الماتادور الإسباني، خرجوا خلالها من الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يحسموا الصعود بركلات الترجيح.

البعض عاب على كتيبة المدرب وليد الركراكي، التكتل الدفاعي في غالبية المباراة، لكن رد عليهم المدير الفني، إذ قال خلال تصريحات نقلها موقع "هسبورت" المغربي: "أنا فخور باللاعبين ولدينا رغبة في مواصلة التفوق،نعم قبلنا على أنفسنا ألا نمتلك الكرة، المهمة لم تكن سهلة، فليس من السهل أن تترك الكرة للاعبي إسبانيا خلال 120 دقيقة دون أن تستقبل أي هدف، لقد تدربنا على خطة اللعب لمدة أربعة أيام".

وأضاف: "التغييرات كذلك لم تكن برغبتنا، عانينا من الإصابات والإجهاد كنايف أكرد ومزراوي، كنت أتمنى أن يقدم البدلاء الإضافة، لكننا كنا نواجه خصمًا كبيرًا، فعلى سبيل المثال قمت بالدفع ببدر بانون من أجل ضربات الجزاء، لكنه أهدر ركلته".

يذكر أن كتيبة الركراكي ستواجه المنتخب البرتغالي في ربع النهائي، بعدما أطاح رفاق كريستيانو رونالدو بمنتخب سويسرا بالفوز بسداسية مقابل هدف وحيد.