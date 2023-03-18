الرحيل عن ليفربول؟ وكيل محمد صلاح يكشف عن خططه المستقبلية

وجهة صلاح المقبلة أم الاستمرار مع ليفربول!

نفى وكيل أعمال محمد صلاح، ما تم تداوله من أخبار عن خروج اللاعب المصري من ليفربول، وتفضيله اللعب بإسبانيا.

وادعت صحيفة فوت ميركاتو، أن صلاح يفكر في خيارات مختلفة، بعد صراع الريدز هذا الموسم، كما أنه يطرح أسئلة عديدة حول مستقبله.

وغرد رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، عبر حسابه الرسمي على تويتر، ردًا على الصحيفة قائلًا:" من أين لكم بهذا، إن لم أكن حتى أنا ومحمد ناقشنا هذا؟ أرجو أن تخبرونا".

وكان قد تحث عباس سابقًا، لقناة العربية الرياضية، عن مستقبل صلاح قائلًا:" من الجيد معرفة أين سيكون في العامين ونصف العام المقبلين، لكن عندما يلعب شخص ما كرة القدم لسنوات عديدة، على أعلى مستوى، لا أعتقد أنك بحاجة إلى الكثير من الحافز".

وحصد صلاح لقب أفضل هدافي ليفربول هذا الموسم برصيد 22 هدفًا في 39 مباراة بجميع المسابقات، فقد سجل 178 هدفًا منذ انضمامه إلى النادي في عام 2017.

الجدير بالذكر أن صلاح وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات في الصيف الماضي، وأفاد موقع جول أن الصفقة جعلته أحد أفضل اللاعبين ربحًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.